DIRETTA | Messi, addio al Barcellona: ci prova il PSG

Lionel Messi e il Barcellona, una storia d’amore che volge al termine. Tutte le ultime news sul campione argentino e il suo futuro

L’attenzione del mondo del calcio è tutta catalizzata su Lionel Messi. Ieri l’annuncio ufficiale del Barcellona sul mancato rinnovo a causa dei regolamenti della Liga e relativo fair play finanziario. Oggi invece è arrivata la conferenza stampa chiarificatrice del presidente Laporta che ha spiegato nel dettaglio la situazione legata al numero 10 argentino che a questo punto attende di conoscere la sua prossima destinazione. Seguite tutti gli aggiornamenti nella nostra diretta testuale.

12.05 – Rolland Courbis su Twitter ha sottolneato: “Un grosso rumor aleggia su Parigi! Lionel Messi avrebbe passato la notte al Royal Monceau”.

11.45 – Una notizia sconvolgente quella del mancato rinnovo per lo stesso Messi, che come sottolineato dal ‘Clarin’ non se lo aspettava ed è ‘sotto shock e molto triste’.

11.10 – In conferenza stampa ha preso la parola Laporta spiegando la situazione Messi: “Leo voleva restare. Ora ha altre offerte”.

9.30 – Il destino di Leo Messi si intreccia in maniera inestricabile con quello di altri campioni, tra cui Cristiano Ronaldo, per il quale arriva a questo punto la svolta decisiva.

8.30 – Messi e il PSG sarebbero molto vicini. L’indiscrezione è avanzata dalla Spagna stanotte, quando il giornalista Josep Pederol ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘El Chiringuito Tv’.

08.00 – Giornali internazionali sotto shock per l’addio di Messi al Barcellona, la news di calciomercato è vissuta come un dramma in Spagna.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI