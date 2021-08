CMIT TV | Calciomercato Inter, ostacolo Lautaro | Permanenza in dubbio

Con la possibile cessione di Lukaku arriva l’interrogativo sul futuro di Lautaro, che potrebbe vedere diminuire le possibilità di vincere ancora in maglia nerazzurra

Non solo la questione Lukaku per l’Inter. A tenere banco nelle vicende riguardanti il calciomercato nerazzurro c’è anche Lautaro Martinez, lo scorso anno vicino alla cessione, direzione Barcellona: alla fine le alte richieste economiche fecero saltare tutto, con l’argentino convinto a restare a Milano per vincere lo Scudetto, poi arrivato. Adesso, però, con la partenza di Lukaku quasi certa verso il Chelsea, si ragiona anche su quello che potrebbe essere il futuro del suo compagno di reparto.

A parlarne è stato Fabrizio Biasin a CMIT TV. Il noto giornalista ha allontanato le possibili voci di partenza dell’attaccante specificando che per quanto la cessione non sia al momento plausibile, potrebbero esserci delle difficoltà sulla futura permanenza: “Non credo voglia andare via, certo per rinnovare chiede cifre molto alte. Ho il timore che voglia andare via a zero, anche se il contratto scade fra due anni”.