Calciomercato Tottenham, UFFICIALE l’arrivo di Romero | Deciso il numero di maglia

Cristian Romero è un nuovo giocatore del Tottenham: gli Spurs hanno ufficializzato il suo arrivo dall’Atalanta

Il Tottenham ha ufficializzato l’acquisto di Cristian Romero dall’Atalanta. Il difensore indosserà la maglia numero 4 e a 23 anni, dopo esser stato riscattato dagli orobici dalla Juventus, passa a giocare in Premier League. Ad annunciarlo è lo stesso sito degli Spurs, ma ad anticipare la comunicazione ufficiale era stato anche Pierluigi Gollini, compagno di squadra dell’argentino a Bergamo, che ha accolto il difensore all’aeroporto di Londra. I due si ritroveranno in maglia bianca.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Lukaku, countdown Chelsea: le ultime sull’operazione e il sostituto

Il difensore ex Genoa lascia la Serie A dopo tre anni e arriva per 50 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus da pagare all’Atalanta, che invece alla Juventus ha versato 16 milioni, pagabili in tre rate, dopo i 2 milioni spesi per il prestito.