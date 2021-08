Calciomercato Torino, c’è l’offerta per Belotti | La risposta dell’attaccante

Belotti ha risposto alla nuova offerta del Torino: la società di Cairo continua a cercare l’accordo per il rinnovo contrattuale

Si continua a lavorare per il rinnovo contrattuale di Andrea Belotti: l’attaccante non ha trovato ancora l’accordo con il Torino e rischia di restare in maglia granata quasi da separato in casa. La nuova proposta della società di Cairo, stando a quanto riportato da ‘SkySport’ è di un ingaggio da 3,3 milioni di euro all’anno, più eventuali bonus, per quattro stagioni. Un’offerta importante, che però non ha convinto ‘Il Gallo’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Chelsea-Lukaku | Le ultime e retroscena sulla contropartita

Offerta rispedita al mittente dall’attaccante, rientrato a Torino da campione d’Europa e desideroso di vedere cambiare la propria carriera dopo l’approdo in Piemonte nel 2015. Diventano ancora più decisive queste ultime settimane per i granata, che dovranno nel frattempo prendere una decisione anche per il futuro di Zaza, legato a quello di Belotti. Sull’attaccante ex Palermo resta vigile lo Zenit, pur restando un pallino del Milan.