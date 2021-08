Intervenuto alla CMIT TV, Raffaele Riverso, corrispondente in Francia, ha parlato dell’operazione Leo Messi al Psg

La mancata conferma e conseguente addio di Leo Messi al Barcellona è senz’altro una delle notizie clou del calciomercato estivo. A riguardo è intervenuto in diretta a CM.IT TV Raffaele Riverso, corrispondente da Parigi di ‘Tuttosport’, che ha parlato del possibile approdo dell’argentino nella capitale francese. “L’unico club che può permettersi un’operazione del genere è il Psg: l’ingaggio di Grealish taglia fuori il Manchester City e non è ipotizzabile che Messi possa arrivare a Manchester per di più senza la garanzia di indossare la maglia numero 10. Improbabile anche che Messi possa anticipare di due anni il suo approdo all’Inter Miami di Beckham: Laporta ha fatto capire che prima o poi giocherà lì”.

In merito al perché al Psg siano permesse operazioni del genere, Riverso ha commentato: “Dobbiamo chiederci perché non diano fastidio tutte queste manovre del Psg: sembra che alcune leggi valgano più per alcuni che per altri, basti pensare al Manchester City che si è salvato con una decisione piuttosto polemica la scorsa estate. In questo senso possiamo capire il motivo per cui il Psg non ha mai avuto nulla a che fare con la Superlega. Vero che fino ad ora hanno pagato solo cartellino di Hakimi, ma il club ha garantito ingaggi che fanno crescere molto il monte salariale. La grande domanda è: perché a loro è permesso e ad altri club no?”.

Infine il giornalista ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “Lui grande sconfitto? Prende un ingaggio importante e per trofei vinti gioca nel club più importante d’Italia. Il grande vincitore in tutto questo potrebbe essere Florentino Perez. Qualcuno dovrebbe chiedersi se il Psg può davvero permettersi di pagare 35 mln a Neymar, Mbappe e Messi. Nonostante Pochettino abbia detto che l’arrivo di Messi è compatibile alla permanenza di Mbappe, il club parigino potrebbe essere sottoposto a pressioni e potrebbero partire indagini. Al momento per Ronaldo, lo vedo sempre più alla Juventus“.