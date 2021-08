Calciomercato PSG, Messi si avvicina | C’è la data per l’annuncio

Il Paris Saint-Germain ha prenotato la Torre Eiffel per la possibile presentazione dell’attaccante argentino: oramai l’annuncio è vicino

Lionel Messi sempre più a un passo dal Paris-Saint Germain. Il club parigino è al lavoro per preparare tutti gli aspetti legati all’arrivo dell’argentino a Parigi, per quello che sarà il colpo di calciomercato di quest’estate. L’annuncio è vicinissimo e stando a quanto riportato da Hernan Castillo, in diretta su ‘TNT Sports Argentina’, il club parigino avrebbe riservato la Torre Eiffel per martedì prossimo, il 10 agosto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’ultima volta che il PSG ha utilizzato il famoso monumento della capitale è stato il 5 agosto 2017, quando arrivò la firma di Neymar, a due giorni dall’annuncio ufficiale. La torre venne illuminata di rosso e di blu per circa tre ore, mostrando il messaggio con il numero 10, quella indossata adesso dal brasiliano. A Messi toccherà, a questo punto, un altro numero: secondo il quotidiano argentino, potrebbe essere il 19.