Calciomercato PSG, arriva la svolta per Messi | Presa la decisione

Lionel Messi ha deciso cosa rispondere al Paris-Saint Germain: arriva la svolta nell’affare con lo svincolato di lusso

Ieri l’annuncio del mancato rinnovo con il Barcellona, oggi la firma che si avvicina con il PSG. Lionel Messi si prepara a vestire la maglia della società parigina, che continua a mettere in piedi un dream team per la prossima stagione. L’argentino ha informato il club francese di essere disponibile a giocare in Ligue1 per i prossimi due anni: ora si tratta solo di trovare la giusta cifra e far quadrare il bilancio, come riportato da ‘RMC Sport’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Messi, come detto, non appena ci sarà la firma, andrà a sottoscrivere un accordo di due anni con opzione per un terzo, legandosi di fatto a quella che sarà la sua seconda squadra in carriera tra i professionisti, senza contare le giovanili nel Newell’s Old Boys. Niente da fare, quindi, per il sondaggio da parte del Chelsea che ha provato a inserirsi in giornata, come riportato anche da Calciomercato.it. Ora i Blues vireranno con sicurezza su Lukaku.