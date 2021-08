Lionel Messi svincolato: le parole di Pochettino e Guardiola al possibile arrivo della Pulce al Psg e al Manchester City

Dal "vediamo" di Pochettino all'"ora no" di Guardiola. Psg e Manchester City sono i due club indiziati per diventare la nuova squadra di Lionel Messi. O meglio sono forse le uniche due società che possono permettersi la Pulce. Più il Psg del City che ha appena speso oltre cento milioni di euro per Grealish. Proprio per questo Guardiola in conferenza dice: "L'addio di Messi al Barcellona stata una sorpresa per tutti, anche per me. Il suo acquisto? In questo momento non è nei nostri pensieri".

Lo è, invece, in quelli del Psg come spiega Pochettino, anche lui in conferenza: “Stiamo valutando tutte le possibilità di mercato e Messi è una di queste. Se ci saranno informazioni le comunicheremo a breve”. Il tecnico argentino ha anche spiegato che un eventuale arrivo di Messi non significherebbe addio di Mbappe: “L’area sportiva con Leonardo e il presidente stanno lavorando per migliorare la squadra”.