Harry Kane rompe il silenzio e tuona contro alcuni commenti che ci sono stati in questi giorni: l’attaccante inglese smentisce tutto

Harry Kane rompe il silenzio e tuona contro le voci degli ultimi giorni. Si è parlato della sua assenza agli allenamenti come gesto di rottura verso il Tottenham per accelerare il trasferimento al Manchester City. Il bomber inglese su ‘Instagram’ però smentisce e va all’attacco: “Sono passati quasi dieci anni dal mio debutto con gli ‘Spurs’ e voi tifosi mi aveva sempre mostrato massimo sostegno e amore totale. Per questo mi fa male – scrive sul social Kane – leggere certi commenti pubblicati in questa settimana, in cui mi veniva chiesta professionalità”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA | Messi, addio al Barcellona: PSG in pole, sondaggio Chelsea

Tottenham, Kane: “Mai rifiutato di allenarmi”

Il 29enne continua: “Non entrerò nei dettagli della situazione, ma voglio chiarire che mai rifiuterei di allenarmi. Come pianificato tornerà ad allenarmi domani. Non farei nulla che possa mettere in discussione la relazione con voi tifosi che in questi miei anni al Tottenham mi avete dato massimo supporto. E’ sempre stato così e lo è anche oggi”.