Calciomercato Inter, addio Barella | Intreccio con la Juventus

L’Inter potrebbe dire addio a Nicolò Barella, intreccio di mercato con la Juventus e il Real Madrid: i dettagli

La Juventus è alla ricerca di profili di alto livello per il proprio centrocampo. C’è l’obiettivo Locatelli, anche se con il Sassuolo non si è ancora raggiunta la quadra della trattativa. Poi non sono esclusi i ritorni di Pogba e soprattutto Miralem Pjanic, desideroso di lasciare il Barcellona dopo un anno di basso livello. Proprio dalla Liga potrebbe arrivare il nuovo centrocampista, nell’ambito di un intreccio di mercato che coinvolge anche l’Inter. L’addio di Toni Kroos, infatti, permetterebbe di piazzare un gran colpo per il Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rivoluzione Messi: l’addio al Barcellona ‘batosta’ per Ronaldo

Juventus, il Real Madrid mette nel mirino Barella per il post Kroos

La Juventus infatti avrebbe messo nel mirino Toni Kroos, come riferito dalla Spagna. E l’addio del centrocampista tedesco continuerebbe il cambio della guardia avviato già con Sergio Ramos e Varane. Il Real Madrid, secondo ‘Don Balon‘, ha già in mente il sostituto: è Nicolò Barella, che piace molto ad Ancelotti. Alla Casa Blanca avrebbero già fatto uno ‘sconto’ all’Inter per Hakimi e ora rivorrebbero il favore indietro. Intrecci di mercato che potrebbero portare Barella in Liga, dopo le cessioni dell’esterno marocchino e quella -presumibile- di Lukaku.