La Juventus studia la formula di calciomercato per arrivare a Milenkovic della Fiorentina, Cherubini insiste per il difensore

La Juventus insiste per Nikola Milenkovic. Con la cessione di Demiral all’Atalanta, i bianconeri potrebbero necessitare di un ulteriore innesto di qualità e prospettive nel reparto arretrato. Così, ormai da tempo nel mirino c’è Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 in scadenza di contratto a giugno 2022 e ancora lontano dal rinnovo con la Fiorentina. Questa estate potrebbe quindi essere l’ultima per remunerare soldi dalla sua eventuale cessione, che può arrivare per circa 15 milioni di euro. Su Milenkovic ci sono anche i club di Premier League, considerati i recenti interessi di Tottenham e West Ham, ma la Juve studia la formula vincente.

Cherubini, riporta il ‘Corriere dello Sport’, riflette sulla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di obiettivi, così da poter distribuire l’investimento su più esercizi. Una pista alternativa ma molto complicata potrebbe essere lo scambio con Rugani.