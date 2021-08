Il calciomercato della Juventus ruota intorno al centrocampo, con Locatelli e Pjanic primi obiettivi: un altro, invece, può tornare di moda anche nei giorni finali del mercato

Non è un segreto che la Juventus stia puntando soprattutto a centrocampo per rinforzarsi e fare uno step in avanti rispetto alla scorsa stagione. La squadra di Pirlo ha evidenziato i problemi più importanti proprio in quel reparto, con un Arthur spesso ai box e in difficoltà, Bentancur alla sua peggior stagione in Serie A, Rabiot molto discontinuo e McKennie buon comprimario ma non un top player. Almeno non ancora. E non a caso Allegri sta spingendo per avere al più presto Manuel Locatelli, talento del Sassuolo per il quale però l’accordo sembra ancora lontano. Nonostante la volontà del giocatore di vestire bianconero, che deve scontrarsi con la richiesta e la forza contrattuale neroverde.

Calciomercato Juventus, Aouar pista dell’ultimo minuto | Le parole di Bosz

L’altro nome è ovviamente quello di Miralem Pjanic, per cui – come vi abbiamo raccontato – ci sono contatti continui e la priorità di tutte le parti è il ritorno a Torino al più presto. Le piste sono due al momento, ovvero il prestito con ‘aiuto’ dal Barcellona e la rescissione del bosniaco con i blaugrana. Un altro nome ‘storico’ è quello di Aouar del Lione, su cui però c’è sempre anche il PSG. Come riporta ‘le10sport’, però, il giocatore francese piace motlo anche a Tottenham, Arsenal e Manchester United, che stanno pensando a lui. Il suo futuro resta quindi in bilico, perché può cambiare da un momento all’altro.

E a confermarlo è stato lo stesso Peter Bosz: “Può andare via, è il calcio di oggi. Fino all’ultimo momento, c’è la possibilità che vada via”, ha detto l’allenatore del Lione in conferenza. La pista Locatelli è sempre calda, ma non facile, così come il ritorno di Pjanic non sarebbe così economico. La sensazione è che la Juventus possa anche fare una doppietta, acquistando due centrocampisti. Se dovesse saltare uno dei due, non è magari escuso che Aouar possa tornare di moda anche negli ultimi giorni di mercato.