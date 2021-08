Calciomercato Inter, erede Lukaku in arrivo | L’indizio

Calciomercato Inter, possibile svolta per l’erede di Lukaku: indizio in Serie A sul sostituto del belga in nerazzurro.

Il calciomercato italiano ruota tutto o quasi intorno a Romelu Lukaku. Concentrazione massima sulle vicende del belga, pronto a lasciare l’Inter per accasarsi al Chelsea. I nerazzurri dovranno, in caso di cessione ormai molto probabile, trovare un sostituto. E in questo senso, in Serie A, arriva un indizio che potrebbe rivelarsi determinante.

Inter, per il dopo Lukaku si avvicina Zapata

Indizio che arriva dalle parole di Riccardo Pecini, ds dello Spezia. Il dirigente ligure, intervistato da ‘La Nazione’, ha parlato di Roberto Piccoli, l’attaccante l’anno scorso in prestito dall’Atalanta e che per ora invece resta a disposizione dei bergamaschi. Pecini ha dichiarato: “Duvan Zapata è in uscita, a Bergamo vogliono capire la situazione. Noi siamo pronti ad avere comunque una alternativa a Piccoli”. Potrebbe dunque essere il colombiano il sostituto designato di Lukaku, se questi sviluppi dovessero essere confermati.