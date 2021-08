Calciomercato Inter, Lukaku-Chelsea: offerta respinta | Spunta l’ultimatum

Contatti in mattinata tra Inter e Chelsea per Lukaku: no nerazzurro alla nuova offerta e spunta l’ultimatum

Inter e Chelsea, nuovo contatto. In mattinata è andato in scena un nuovo contatto tra i nerazzurri e i Blues: oggetto del contendere, ovviamente, Romelu Lukaku e il suo possibile ritorno a Londra. Dopo il no alla prima proposta inglese che contemplava l’inserimento di Marcos Alonso come contropartita, dai campioni d’Europa è pronto a partire un rilancio. Come si legge sulla ‘Gazzetta dello Sport’, in mattinata ci sono stati nuovi contatti in cui i Blues hanno provato a capire se nella trattativa era possibile inserire calciatori diversi dallo spagnolo, come Emerson Palmieri o Zappacosta, entrambi accostati in passato ai nerazzurri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, ultimatum al Chelsea: per Lukaku si aspetta fino a domenica

La risposta arrivata da Milano però è sempre la stessa: Lukaku andrà via soltanto davanti all’offerta giusta che non contempla l’inserimento di calciatori. L’Inter vuole solo cash e li vuole anche in fretta. La società lombarda, infatti, non vuole portare la trattativa per le lunghe ed è pronta a far saltare tutto se non dovesse esserci la fumata bianca entro domenica. Dentro o fuori in pochi giorni quindi per Lukaku al Chelsea: il momento della verità è vicino.