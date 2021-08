Calciomercato Inter, furia Inzaghi! | Confermata anticipazione CMIT TV

In casa Inter c’è la conferma sulla furia di Inzaghi per la probabile cessione di Lukaku al Chelsea

In attesa di novità sulla cessione di Lukaku al Chelsea, c’è rabbia, delusione e amarezza in casa Inter. L’ambiente è scosso dalle recenti indiscrezioni che si aggiungono agli addii già avvenuti di Conte e Hakimi. Intervenuto nei giorni scorsi a CMIT TV, Fabrizio Biasin ha già anticipato lo stato d’animo di Simone Inzaghi: “L’ha presa male perché aveva impostato il lavoro in maniera diversa. Poi magari succede il miracolo e non si cede Lukaku“.

Simone Inzaghi, conferma stamane ‘Tuttosport’, sembra parecchio infastidito e molto arrabbiato per quanto sta accadendo. Il tecnico, infatti, è consapevole che l’eventuale cessione del bomber potrebbe minare la serenità dello spogliatoio a poche settimane dall’inizio del campionato.