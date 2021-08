Non solo Romelu Lukaku. L’Inter continua a tenere la guardia alta anche in merito ad altre eventuali cessioni importanti. Spunta anche Stefan de Vrij

L’addio di Romelu Lukaku in direzione Chelsea sta scuotendo e non poco l’ambiente interista. I campioni d’Italia dopo aver perso Conte ed Hakimi potrebbero dunque perdere anche il proprio centravanti principe dietro chiaramente un forte pagamento da parte dei ‘Blues’. Dalla Spagna però non si fermano e rilanciano altre possibili cessioni top per quanto riguarda il club meneghino. Nello specifico gli occhi sono puntati su Stefan de Vrij che sarebbe il più sacrificabile della difesa, con l’Inter che punterebbe sui più giovani Bastoni e Skriniar. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, de Vrij nel mirino di tre big estere e non solo: occhio alla Juve

Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’, la Juventus è stata la prima big ad interessarsi al punto da offrire 40 milioni di euro per il suo acquisto, ma l’Inter non vuole rafforzare una diretta rivale per la lotta alla Serie A e avrebbe dato mandato a Raiola, in caso di addio, di cercare solo destinazioni fuori dall’Italia. Nello specifico il portale iberico si sofferma su tre possibili destinazioni estere: il Tottenham di Paratici che potrebbe continuare l’opera di rafforzamento dopo Romero, lo stesso Chelsea in quanto l’interesse per Koundè sta svanendo, ed infine il Leicester per sopperire all’infortunio di Fofana.