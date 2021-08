L’Inter cerca ancora l’erede di Lukaku e le varie alternative: l’incrocio più importante è quello con l’Atalanta

Romelu Lukaku è pronto a dare il via al domino di mercato degli attaccanti in Serie A. L’addio del belga all’Inter potrebbe concretizzarsi a breve, con il Chelsea che darà respiro alle casse nerazzurre. La piazza ovviamente non ha preso bene la vicenda, appoggiando Marotta, Ausilio, Inzaghi e i calciatori anche loro ‘vittime’ – secondo gli striscioni dei tifosi – della gestione societaria. Ora si va a caccia dell’erede di Lukaku, individuato soprattutto in Duvan Zapata. Ma il colombiano non sarebbe l’unico nome a muoversi, perché inevitabilmente per l’Atalanta si aprirebbe un buco (c’è l’ipotesi Belotti) e l’Inter invece dovrebbe prendere anche un vice.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il nome è quello di Felipe Caicedo, che in queste prime settimane Maurizio Sarri ha fatto scivolare nelle gerarchie dietro a Muriqi. Il tecnico, secondo ‘Il Corriere dello Sport’, chiede una sola punta tra il kosovaro e l’ecuadoriano, che sembra il designato per andare via. E la ‘pantera’ biancoceleste piacerebbe proprio a Inter e Atalanta, che quindi tornerebbero a incrociarsi. Attenzione però anche all’opzione turca per Caicedo, ovvero il Fenerbahce.