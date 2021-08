Occhi puntati su Lionel Messi. La Pulce lascia il Barcellona dopo una lunghissima storia d’amore ed è già partita la caccia alla prossima squadra del sei volte Pallone d’oro

Lionel Messi e il Barcellona si sono detti addio. Ieri sera il comunicato ufficiale del club catalano che sottolineava l’impossibilità di andare a concretizzare un’intesa per il rinnovo contrattuale che invece era stata trovata. Salta quindi il prolungamento del sei volte Pallone d’oro per la delusione di tutte le parti in causa. Nello specifico questa mattina il presidente Laporta ha spiegato la situazione nel dettaglio, con particolare attenzione ai regolamenti della Liga che ne hanno quindi ostacolato il rinnovo. Con Messi lontano dal Barça parte quindi la caccia alla ‘Pulce’ che sia in Spagna che in Francia danno in ottica Paris Saint Germain. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nello specifico secondo quanto sottolineato dal giornalista Rolland Courbis aleggia un grosso rumor su Parigi relativo allo stesso Messi che avrebbe passato la notte al Royal Monceau e sarebbe stato in sede, o comunque a contatto con i transalpini che sognano il grande colpo. Dalla Francia sperano in una firma che avrebbe del clamoroso per creare un attacco stellare oltre che con Neymar, magari anche con Mbappe nel caso in cui dovesse restare.