È scoppiato il caso legato al futuro di Lionel Messi. Questa volta davvero lontano dal Barcellona anche dopo le parole di Laporta. Una notizia che ha sconvolto anche l’argentino

Gli occhi del mondo del calcio sono tutti puntati a Barcellona, lì dove è arrivato come un vero e proprio terremoto è arrivato l’annuncio dei catalani sull’impossibilità del rinnovo di Lionel Messi. A confermare le problematiche ci ha pensato questa mattina anche il numero uno del club, Joan Laporta, che ha spiegato nel dettaglio la situazione del numero 10 argentino. “La normativa de LaLiga prevede un fair play finanziario che impone dei limiti” ha detto il presidente, riducendo così al regolamento del campionato spagnolo le motivazioni legate all’addio di Messi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, forcing per Pjanic | Doppia strategia

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si insiste per il difensore | Cherubini studia la formula

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una notizia sconvolgente per lo stesso sei volte Pallone d’oro, che come sottolineato dal ‘Clarin’ non se lo aspettava ed è ‘sotto shock e molto triste’, come confidato dall’ambiente dell’argentino allo stesso quotidiano. Messi non si esprimerà sui social network, almeno per ora, evidenzia la testata, che sottolinea ancora come il calciatore sia rimasto davvero colpito da quanto accaduto nelle ultime ore. Il rientro dalle vacanze sarebbe dovuto infatti essere l’ultimo step prima della firma sul rinnovo fino al 2024 ma la realtà si è dovuta scontrare col fair play finanziario della Liga. Ora occhio al Paris Saint Germain, che potrebbe lanciare l’assalto.