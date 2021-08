Robin Gosens ha parlato del suo futuro: le parole dell’esterno tedesco, accostato anche alla Juventus, su dove giocherà quest’anno

“Resto all’Atalanta“. Futuro deciso per Robin Gosens, esterno tedesco accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane. Il calciatore ha parlato a ‘Sport1’ confermando anche l’aspirazione di giocare in Bundesliga: “Credo che resterò all’Atalanta anche se non ho mai nascosto che mi farebbe piacere un giorno fare il passo successivo quando la Bundesliga o altri club mi chiameranno”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La società orobica è al corrente del desiderio di Gosens: “Ho informato il club, ma se la chiamata non arriverà resterò qui e giocherò la Champions con l’Atalanta”. Ipotesi concreta anche perché i bergamaschi chiedono 35 milioni: “Non capisco perché una persona dovrebbe valere tanto, ma è anche il miglior riconoscimento possibile per me”.