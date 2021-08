Calciomercato Atalanta, Demiral si pone l’obiettivo: “Voglio un trofeo”

Demiral ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore dell’Atalanta: firma e subito la maglia orobica da indossare per il difensore

Merih Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta: arriva in prestito dalla Juventus per sostituire, insieme a Lovato, Cristian Romero, ceduto al Tottenham. Il difensore turco, reduce dall’Europeo di calcio con la sua nazionale, ha parlato al sito ufficiale della società orobica: “Sono molto felice di essere all’Atalanta: sono in una grande squadra e per me è una grande opportunità, è molto importante per me essere qui. Quest’anno per me sarà fondamentale per avere una chance. Sono giovane, ma ho tanta esperienza e questo è importante”.

Demiral si pone l’obiettivo: “Voglio un trofeo”

Subito un pensiero al nuovo allenatore, che incontrerà già nei prossimi giorni: “Mi aspetto di lavorare tanto con Gasperini che è una grande figura: ho sentito dire che i suoi allenamenti sono molto duri, ma è importante questo aspetto per me. Poter avere a che fare con un allenatore di esperienza mi permetterà di crescere e per me diventa un’opportunità da cogliere”. Poi obiettivi subito chiari per questa stagione: “Il mio obiettivo quest’anno è di vincere almeno un trofeo, perché ho già vinto la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa, ma con questa maglia farebbe più effetto”.

Demiral non perde di vista, però, l’impegno europeo: “Il campionato italiano è difficile, ma noi abbiamo la giusta mentalità: la Serie A è lunga, ma anche la Champions League è importante, è una competizione difficile, ma negli ultimi tre anni l’Atalanta l’ha giocata e per noi sarà importante confermarci. Gioco sempre con carattere e forza, do il 100% sia in partita che in allenamento: spero di vedere i tifosi già alla prima partita allo stadio”.