Calciomercato, addio Messi al Barcellona | Giornali sotto shock: “Dramma!”

“Dramma! Messi se ne va”. Con una prima pagina nera e una scritta in caratteri cubitali, stamane il quotidiano spagnolo ‘Sport’ ha sintetizzato perfettamente la clamorosa notizia di ieri pomeriggio: Messi dice addio al Barcellona. Inevitabili le reazioni dei giornali internazionali, che oggi gli hanno dedicato svariate prime pagine. Se ‘Mundo Deportivo’ parla di notizia “bomba”, molto chiaro è anche il titolo di ‘Marca’: “Il Barça si lascia scappare Messi”.

In Argentina, invece, l’edizione online di ‘Olé’ propone un approfondimento in primo piano: “Messi, le chiavi per capire la sua scioccante partenza”. Anche ‘Clarin.com’ offre molteplici spunti di riflessione e poi un retroscena esclusivo: “Messi sconvolto e triste dopo l’annuncio del Barcellona”. In Inghilterra, con una citazione cinematografica apre invece l’edizione online di ‘The Sun’: “Final Destination. La corsa per ingaggiare Messi si scalda dopo lo shock al Barça, favoriti City e PSG”. In Germania, ‘Bild’ dà risalto alla notizia secondo la quale Messi sarebbe entrato in contatto con Mauricio Pochettino, tecnico parigino. In Francia, infine, ‘L’Equipe’ si chiede: “E se il PSG avesse aspettato Messi?”.