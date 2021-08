Tragedia Ballack, muore il figlio di 18 anni | Incidente in quad

Il mondo del calcio si stringe intorno a Michael Ballack: l’ex campione tedesco perde il figlio 18enne a seguito di un tragico incidente

Il mondo del calcio si stringe attorno a Michael Ballack a seguito della tragica e prematura scomparsa del figlio, Emilio, appena 18enne. Il ragazzo era in vacanza in Portogallo, dove la famiglia ha una residenza. Secondo quanto riferito da TVI24, nella notte tra mercoledì e giovedì, il giovane è rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida di un quad a pochi chilometri da Lisbona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pjanic ha detto sì | Si cerca la formula

Tragedia Ballack: il figlio muore a 18 anni

L’impatto violento avrebbe reso inutili i soccorsi dei vigili del fuoco, subito accorsi sul luogo della tragedia. Ancora da chiarire le dinamiche, ma nulla da fare per Emilio, figlio del campione ex Chelsea e Germania. Tante le dimostrazioni d’affetto e vicinanza dal mondo del calcio, arrivate anche tramite social. La redazione di Calciomercato.it si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Emilio Ballack.

Marco Barbaliscia