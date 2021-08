Rai, Paola Ferrari annuncia l’addio: “Mi dicono che sono vecchia”

Paola Ferrari esce allo scoperto annunciando la fine della sua lunga avventura alla Rai

A ‘Italia Oggi Paola Ferrari ha annunciato a sorpresa l’addio alla ‘Rai’: “Mi dicono che sono vecchia – ha esordito la giornalista – accompagno la Nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano”.

Su 90° minuto: “Si tratta ancora con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in chiaro per quelle trasmissioni – ha risposto – Non credo riusciremo a strappare qualcosa al sabato. Ma non so”.