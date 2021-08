Moto GP, Valentino Rossi ha ufficialmente comunicato il proprio ritiro: il pesarese dirà basta al termine della stagione

L’annuncio è arrivato in conferenza stampa: al termine della stagione scatterà il ritiro. Dopo nove titoli mondiali conquistati, 115 gare vinte e 235 podi ottenuti, Valentino Rossi ha deciso di dire basta. Il ‘Dottore’ ha annunciato in conferenza che si ritirerà al termine di questa stagione. Da Spielberg, nella conferenza che anticipa il Gp di Stiria, Rossi ha comunicato la propria decisione: “Ho deciso di ritirarmi, questa sarà la mia ultima stagione. Ci ho pensato nel corso della stagione, ho cominciato a rifletterci dopo che i primi risultati non erano i migliori e ho preso la decisione definitiva durante la pausa estiva”.

“Due anni fa non ero ancora pronto a ritirarmi, dovevo provarle tutte. Ora sono in pace con me stesso. Questo è il momento giusto” ha aggiunto Rossi. Una carriera lunghissima e costellata di successi: “La mia carriera è stata lunga, ho vissuto molte gare, alcuni momenti sono indimenticabili. Sono pura gioia. La decisione è stata difficile”. Sul futuro: “Adoro correre con le mie macchine penso che farò questo dall’anno prossimo, ma dobbiamo ancora definire questa decisione. Mi sento un pilota e penso lo resterò per tutta la vita”.