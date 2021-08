Milan, Ibra sta tornando: il messaggio dello svedese

Stefano Pioli avrà presto a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è pronto a tornare a dare una mano alla squadra

Cresce il Milan di Stefano Pioli ma anche nella partita di ieri sera, contro il Valencia, tanta fatica nell’andare in rete. I rossoneri non hanno segnato ma le indicazioni positive sono state tante.

Anche in questa circostanza, Olivier Giroud ha giocato solo l’ultimo spezzone di gara ma è presumibile che sarà titolare contro il Real Madrid. Il problema del gol toccherà al francese risolverlo, in attesa di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, finalmente, vede la luce in fondo al tunnel, e si prepara a tornare a lavorare sul campo. L’obiettivo è rientrare in gruppo a breve, per poter essere a disposizione di mister Stefano Pioli per la prima partita di campionato contro la Sampdoria, in programma il prossimo 23 agosto. Il messaggio sui social di Ibrahimovic (I’m Coming for You) non lascia dubbi: il suo rientro è vicino ed è pronto ad indossare nuovamente la maschera del diavolo, rossonero.