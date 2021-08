CM.IT | Messi, partito il conto alla rovescia che farà felice Ronaldo

Il rinnovo di Leo Messi al Barcellona è ormai questione di ore: Ronaldo resta l’unico candidato a sostituire Mbappè

Il conto alla rovescia per uno degli annunci più attesi nella storia del Barcellona è iniziato: Leo Messi sta per rinnovare il suo contratto. L’argentino è tornato dalle sue vacanze a Ibiza ieri sera ed è tornato nella sua casa catalana in attesa di formalizzare un accordo trovato ormai da tempo, ma che aveva bisogno di diversi dettagli burocratici ancora da risolvere.

Il tetto ingaggi imposto dalla Liga impediva al Barcellona di chiudere la questione, visto che, nonostante il taglio di circa il 50% sul suo precedente stipendio da quasi 50 milioni netti, il salario della Pulga resta pesantissimo. Un grande assist è arrivato dall’accordo tra Tebas e fondo CVC, che allargherà di circa 40 milioni il tetto ingaggi degli azulgrana, dai quali ora filtra un enorme ottimismo per l’annuncio.

Rinnovo Messi, a Barcellona stipendio tagliato del 50%

L’obiettivo di Laporta è rendere l’operazione ufficiale prima di domenica, giorno del trofeo Gamper contro la Juventus di Cristiano, un appuntamento perfetto, e nella Ciudad Condal non escludono che già oggi possano giungere novità importanti. Questione di ore, dunque, e la telenovela sarà definitivamente chiusa.

È un’ottima notizia anche per lo stesso Ronaldo, che resta quindi l’unico candidato a sostituire Mbappè al PSG, suo grande desiderio. Da Madrid fanno sapere che la questione non è affatto chiusa e che Florentino Perez sta per tornare alla carica per il francese. Presto, riparleremo anche di questo…