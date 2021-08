Inter, addio storico di Lukaku | Record in Serie A: Pogba e Ibrahimovic ko

Sono ore frenetiche per il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è sempre più vicino all’addio all’Inter: un trasferimento che segnerebbe la storia della Serie A

Romelu Lukaku sta monopolizzando le prime pagine dei giornali sportivi nelle ultime ore. Il suo addio all'Inter, infatti, sta diventando sempre più concreto. Un addio inaspettato, clamoroso e dolorisissimo per i tifosi nerazzurri, che stanno facendo i conti con privazioni pesantissime in rosa, a soli pochi mesi dalla conquista dello scudetto. Dopo Antonio Conte e Achraf Hakimi, anche il calciatore più rappresentativo della Beneamata è ai saluti.

Un addio che scuote il calciomercato e fa imbestialire i tifosi, ma impone anche delle riflessioni dal punto di vista economico, con Marotta che intanto va a caccia del sostituto in Serie A. Se Lukaku nelle ultime ore sembra aver accettato il trasferimento al Chelsea, anche la società pare orientata ad accettare un'offerta da capogiro. L'ultima, quella decisiva, da parte dei Blues potrebbe arrivare a toccare addirittura i 130 milioni di euro. Una cifra pazzesca che, in questo momento, probabilmente Suning non può rifiutare. E che impone a ruota una serie di riflessioni di carattere economico non solo nei confini dell'Inter.

Inter, l’addio di Lukaku e la cifra monstre: primo posto in Serie A

Il futuro di Lukaku è sempre più lontano da Milano: tutta la Serie A aspetta e valuta le prospettive per un addio che potrebbe completamente riscrivere le gerarchie, ma anche la storia della massima serie italiana. Ad oggi, il trasferimento più costoso è quello di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United da 105 milioni di euro. Cifra che sarebbe superata da Lukaku-Chelsea. Al secondo posto, c’è ancora la Juventus, ma questa volta in entrata, con Gonzalo Higuain: 90 milioni di euro per strapparlo al Napoli. Terzo posto e sempre bianconero: Zidane al Real Madrid per 77,5 milioni. Al quarto posto, compare l’Inter con l’addio di Zlatan Ibrahimovic in direzione Barcellona (69,5 milioni). Poco dietro c’è Kakà che, invece, ha lasciato il Milan per accasarsi al Real Madrid: trasferimento da 67 milioni. E ora altro giro altra storia: l’Inter è sempre più vicina a perdere Lukaku e la cifra è mostruosa.