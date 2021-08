DIRETTA | Inter, Lukaku pronto a tornare al Chelsea: tutti gli aggiornamenti!

Per avere tutti gli aggiornamenti, minuto per minuto, sulla trattativa tra Chelsea e Inter per Lukaku: segui Calciomercato.it

Appare ormai inevitabile l’addio di Romelu Lukaku. Dopo Conte e Hakimi, l’Inter campione d’Italia si appresta a perdere anche il suo numero ‘9’. L’attaccante belga ha accettato l’offerta del Chelsea ed ora Marotta e Ausilio sono costretti a massimizzare i guadagni dalla sua cessione. Per tutti gli aggiornamenti, minuto per minuto, sulla trattativa del momento: segui la diretta di Calciomercato.it. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

8.00 – Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, tra i possibili candidati a sostituire Lukaku nell’attacco di Simone Inzaghi c’è anche Gianluca Scamacca. Vlahovic e Duvan Zapata i due nomi più ‘forti’ al momento.

ARTICOLO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO