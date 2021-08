Il Tottenham deve risolvere il caso Kane: il ds Fabio Paratici studia intanto un colpo da piazzare in attacco e punta un bomber della Serie A

Il calciomercato entra nel vivo e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per dare una chiosa a diverse situazioni in bilico da ormai troppo tempo. L’Europa si prepara a vivere una girandola di attaccanti che non coinvolge solo l’Inter e Romelu Lukaku. Tra i club in stato d’incertezza c’è anche il Tottenham, pronto a dare una svolta al caso Harry Kane e a tutelarsi con l’arrivo di un nuovo attaccante.

Il Tottenham prosegue la preparazione in vista dell’inizio della Premier League, fissato per il prossimo 13 agosto. Il tempo stringe, ma in casa ‘Spurs’ non ha ancora trovato una fine la vicenda Kane, in uscita, ma ancora senza una destinazione certa. L’attaccante della Nazionale inglese diserta gli allenamenti in cerca di una collocazione con il Manchester City – primo avversario in calendario per il Tottenham – ancora in pole per il suo acquisto.

L’attaccante dovrebbe essere ceduto, ma in casa Tottenham non si vuole perdere ulteriore tempo e si pensa già a un sostituto. Il ds Fabio Paratici si muove in prima persona e – come riportato da ‘fichajes.net’ – avrebbe messo il mirino su Andrea Belotti. Il bomber del Torino – in scadenza nel 2022 – non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e, senza firma, rappresenterebbe un colpo low cost dal risultato garantito. Il giocatore piace, tanto che Paratici potrebbe chiudere l’affare a prescindere dalla partenza di Kane.

Calciomercato, il Tottenham punta Belotti

Per Belotti si tratterebbe della prima esperienza all’estero, ma potrebbe essere l’occasione di una vita. Sul giocatore è forte anche l’interesse dello Zenit San Pietroburgo, ma il Tottenham proverà a fare una mossa rapida per convincere il giocatore e superare la concorrenza.

