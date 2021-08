Gli agenti di Ebrima Darboe hanno chiarito la situazione del giovane talento della Roma, al centro delle voci di mercato per un possibile prestito

Momento delicato per il calciomercato della Roma, con Tiago Pinto che dopo la trattativa sfumata per Xhaka deve assolutamente trovare un centrocampista pronto per l’inizio del campionato tra ormai poco più di 15 giorni. La mediana è il reparto più a ‘rischio’ per Mourinho, che non ha a disposizione Villar infortunato e deve fare i conti con un Veretout ancora a mezzo servizio, oltre a Cristante tornato solo martedì ad allenarsi. Restano diversi giovani di belle speranze come Ebrima Darboe, che però in questi giorni alcuni quotidiani hanno messo in dubbio a causa di un Mourinho non convintissimo. Il classe 2001 gambiano, grande protagonista dello scorso finale di stagione, secondo alcune indiscrezioni potrebbe andare in prestito.

Calciomercato, gli agenti di Darboe: “La Roma non ci ha mai parlato di prestito”

A tal proposito, però, gli agenti di Darboe – Giorgio Ghirardi e Miriam Peruzzi – hanno voluto chiarire la situazione attraverso delle dichiarazioni diffuse in un comunicato arrivato anche alla redazione di Calciomercato.it: “Quando leggo sui giornali di ipotesi prestito o di favole finite per Darboe mi viene sempre il sospetto che quando si parla di mercato, di trasferimenti o rinnovi, si perda un po’ la misura delle cose. La Roma non ci ha mai parlato di ipotesi prestito e Ibra è concentrato completamente sul suo percorso nella Roma. Fare bene e lavorare con l’allenatore e la squadra ogni giorno”.

“Questo solo conta adesso. Darboe è un calciatore in continua crescita, che scende in campo in ogni partita mettendo tutto il suo talento e il suo impegno con sacrificio e amore per questa maglia – continua la nota -. Troppo presto si bruciano calciatori senza avere nessun elemento tecnico. Questo non può accadere a Ibra che resta focalizzato sul suo percorso nella Roma con Mister Mourinho. Incontreremo Tiago Pinto nei prossimi giorni, parleremo di tutto e saremo noi a fare dichiarazioni. Nessun altro”. Un messaggio chiaro.