Milan interessato a Kamara dell’Olympique Marsiglia: il classe 1999 è sul mercato, ma il Siviglia lo reputa l’ideale sostituto di Kounde

Priorità al trequartista, ma non sembra essere quello l’unico ruolo in cui il Milan possa effettuare un investimento. Dal giovane attaccante al terzino destro, passando per un’ala destra ed un innesto in mediana. E in questo senso uno dei nomi più seguiti e monitorati porta a Marsiglia e più precisamente a Boubacar Kamara. Il classe 1999 vedrà il suo contratto scadere nel giugno 2022 e l’Olympique Marsiglia è sostanzialmente costretto a cederlo nel corso di questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibra sta tornando: il messaggio dello svedese

Calciomercato Milan, il Siviglia punta Kamara

Il Milan è sicuramente uno dei club più interessati. Il club rossonero è da sempre molto attento al mercato francese e il giovane transalpino, in grado di giocare sia in mediana che al centro della difesa, rappresenterebbe un duttile profilo. La richiesta dei marsigliesi potrebbe calare in queste ultime settimane di mercato, ma la concorrenza non manca. Il ragazzo piace al Newcastle e soprattutto al Siviglia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Secondo ‘La Provence’, il club andaluso sarebbe ora il favorito nella corsa al giocatore, individuato da Monchi e dalla dirigenza spagnola come il sostituto ideale di Kounde. Il centrale francese piace molto al Chelsea che sarebbe vicino a sferrare l’affondo finale. Una volta ceduto Kounde, il Siviglia piomberebbe dunque su Kamara. Difficile però che l’operazione possa concretizzarsi prima dell’eventuale affare con il Chelsea: il Milan potrebbe quindi provare a giocare d’anticipo per superare la concorrenza spagnola.