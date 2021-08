Calciomercato Inter, Lukaku ai saluti | Cifre storiche per il club

Il futuro di Romelu Lukaku è sempre più lontano dall’Inter. Le cifre dell’operazione sarebbero storiche per il club nerazzurro

L’Inter è arrivata a un bivio della sua storia e dei suoi progetti presenti e futuri. La cessione di Romelu Lukaku che si sta concretizzando nelle ultime ore rappresenta uno snodo che non solo indebolirebbe inevitabilmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma direbbe molto sulle attuali ambizioni della società, non solo a livello economico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il retroscena: Marotta rifiuta il bomber

Nelle ultime due stagioni, infatti, Lukaku ha dimostrato di essere fondamentale per l’intera impalcatura di gioco dell’Inter, ma anche fuori dal campo. Il belga si è configurato, infatti, come assoluto leader tecnico e emotivo della squadra, riuscendo a trascinare i nerazzurri a uno scudetto storico e meritatissimo per quanto espresso in campo. Solo poche settimane fa, si parlava di Lukaku come epicentro anche del nuovo corso sotto la guida di Inzaghi. Ora un suo addio sarebbe per molti, e probabilmente senza torti, un ridimensionamento della cifra fisica, tecnica e che dà un segnale di certo non positivo sulle prospettive in campo. E in una questione del genere è impossibile non valutare anche i margini economici di un trasferimento che, forse solo dal quel punto di vista, sarebbe molto vantaggioso per le casse societarie. Marotta, intanto, prosegue la caccia al sostituto e guarda anche in Italia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Inter, Zazzaroni ipotizza il terremoto: “Dimissioni? Non sorprenderebbero”

Calciomercato Inter, cessione da record per Lukaku: addio più oneroso nella storia del club

Le notizie delle ultime ore vedono Lukaku propendere per accettare l’offerta del Chelsea e salutare il club nerazzurro, con l’Inter che accetterebbe una cifra da record, superiore ai 100 milioni di euro, probabilmente tra i 110 e i 130. Numeri mostruosi che si classificherebbero di gran lunga al primo posto nella storia nerazzurra.

Sarebbe polverizzato il record del rivale Zlatan Ibrahimovic, passato al Barcellona per 69,5 milioni di euro. Dietro di lui, un recente doloroso addio, quello di Achraf Hakimi: il terzino marocchino ha salutato, trasferendosi al PSG per poco più di 60 milioni di euro. Dietro di lui, Mauro Icardi che, dopo screzi e la rottura con l’Inter, è passato ancora al PSG e per un cifra simile. Chiudono la top five Ronaldo, il Fenomeno, andato al Real Madrid tra le lacrime per 45 milioni di euro e Mateo Kovacic, trasferitosi ancora nei Blancos per 38 milioni di euro.