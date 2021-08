Juventus, spunta un’opzione dalla Francia per la mediana nel caso non dovesse arrivare Locatelli: è Tchouameni del Monaco

Il sogno resta Manuel Locatelli. La Juventus è a caccia di un rinforzo (o più) a centrocampo e il nazionale del Sassuolo resta il grande obiettivo di casa bianconera. Il classe 1998, fresco campione d'Europa con l'Italia di Mancini, è visto da Allegri come il rinforzo ideale per rafforzare la mediana bianconera. Oltre a Locatelli potrebbe arrivare anche Pjanic, che sembra essere sempre più vicino a tornare a vestire il bianconero. Se da un lato il bosniaco sembra più vicino, dall'altro non c'è ancora intesa con il Sassuolo. Il club neroverde continua a sparare alto per Locatelli ed ecco che la Juventus si starebbe guardando intorno.

Calciomercato Juventus, Locatelli non si sblocca | Tchouameni l’alternativa

E l’alternativa arriverebbe dalla Francia, come riferito da ’90min.com’. Il nome in questione è quello di Aurelien Tchouameni, centrocampista centrale del Monaco, valutato ben 30 milioni dal club del Principato. La Juventus però avrebbe delle carte da potersi giocare, in particolare alcune giovani contropartite tecniche gradite al Monaco e che di conseguenza potrebbero abbassare le pretese dei transalpini. Al momento però la pista Tchouameni resta in stand-by, la priorità continua ad essere Locatelli, con la Juventus che tenterà sino all’ultimo di convincere il Sassuolo.