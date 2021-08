Calciomercato Juventus, idea Renato Sanches | Lo ha proposto Mendes

La Juventus continua ad essere impegnata nella trattativa per Locatelli: intanto, Mendes offre Renato Sanches ai bianconeri

Non si sblocca il mercato della Juventus. Nella giornata di ieri è sbarcato a Torino Kaio Jorge, che si è concesso il primo bagno di folla in bianconero. Nonostante il colpo oltreoceano, però, Federico Cherubini rimane impelagato nella trattativa col Sassuolo per Manuel Locatelli. Il fresco campione d'Europa rimane l'obiettivo numero uno per il centrocampo della 'Vecchia Signora', ma gli emiliani continuano a resistere e non si schiodano dalla loro posizione. Intanto, Jorge Mendes prova a ingolosire Massimiliano Allegri offrendo uno dei suoi assistiti per la mediana della Juventus.



Calciomercato Juventus, Mendes offre Renato Sanches | Cherubini prende tempo

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', Jorge Mendes avrebbe offerto Renato Sanches alla Juventus. Il talento del Portogallo è in cerca di una via d'uscita dal Lille e gradirebbe la soluzione italiana. L'agente lusitano, che ha ottimi rapporti con 'Madama' dove ha Cristiano Ronaldo, ha notato le difficoltà che stanno subentrando nella trattativa per Locatelli ed ha offerto un'alternativa a Cherubini. La valutazione del club transalpino per Renato Sanches è di circa 35 milioni, ma sembrano essere disposti a scendere con le pretese.

La prima risposta della Juventus a Jorge Mendes, però, sarebbe stata negativa. Il club piemontese rimane convinto di riuscire a mettere le mani su Locatelli e non sta valutando alternative. Per quanto riguarda un secondo colpo a centrocampo, poi, la priorità è riservata al ritorno di Miralem Pjanic. Sullo sfondo, in ogni caso, Jorge Mendes ha consegnato ai bianconeri un’operazione paracadute con Renato Sanches.