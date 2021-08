La Juventus torna all’assalto per Pogba: secondo le indiscrezioni dalla Spagna, sarebbe arrivato l’ok anche di Ronaldo

La Juventus osserva da lontano la vicenda Lukaku in casa Inter, spettatrice comunque interessata in vista della lotta scudetto. Al netto comunque dell’interesse dei nerazzurri per Paulo Dybala, per cui Marotta si è anche cominciato a informare in qualche modo. I bianconeri sono sempre in trattativa per rinforzare il centrocampo, da Locatelli a Pjanic sono questi i nomi caldi per Massimiliano Allegri. Che però, c’è da crederlo, non ha mai dimenticato Paul Pogba, il figliol prodigo che poi è tornato al Manchester United. Ma che ora è pronto a lasciare nuovamente i Red Devils, magari anche a un prezzo più basso degli scorsi anni. E in Spagna si parla di un altro ‘Pogback’ stavolta in salsa bianconera.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Pogba ha detto sì al ritorno | Servono 51 milioni

Come riporta ‘Don Balon’, infatti, la Juventus avrebbe addirittura confermato l’assalto totale a Paul Pogba, con tanto di ok ottenuto dallo stesso giocatore francese che di Cristiano Ronaldo, favorevole all’operazione. In questo modo la Vecchia Signora batterebbe anche la concorrenza del PSG, altra squadra sul ‘Polpo’. Ma la pista parigina si è raffreddata anche in seguito a una certa reazione della tifoseria francese, a dir poco scontenta per il suo eventuale arrivo. Una situazione che avrebbe cambiato le carte in tavola sia per Leonardo che per lo stesso Pogba, dando il via libera all’assalto della Juve.

Che con il campione del mondo ha sempre avuto un legame speciale, mai sciolto. La cifra risulterebbe abbordabile – grazie al contratto ormai agli sgoccioli – rispetto a quelle che circolavano uno o due anni fa, ovvero circa 51 milioni di euro. Un’offerta che, secondo il portale spagnolo, soddisfa anche lo United per cui l’ultimo passo sarebbe quello di trovare l’accordo sull’ingaggio, che Pogba dovrebbe ovviamente ridursi. Importante anche l’avallo di Ronaldo, che vedrebbe inoltre nell’arrivo del campione francese una volontà da parte del club di attrezzarsi per vincere dei trofei importanti.