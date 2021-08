Massimiliano Allegri dice no alla cessione del calciatore della Juventus: cambiano i piani bianconeri per le uscite

In attesa dei colpi in entrata, la Juventus può cambiare i piani per le uscite. Tra i calciatori dati in partenza c’è da tempo anche Mattia De Sciglio. Tornato dal prestito al Lione, il terzino ex Milan sembrava non avere spazio nella nuova Juve targata Allegri. Niente di più falso perché proprio il tecnico toscano avrebbe stoppato il suo addio. Come si legge su ‘goal.com’, Allegri apprezza la capacità di De Sciglio di potersi disimpegnare in più ruoli: il terzino può essere impiegato sia a destra che a sinistra e questa duttilità piace all’allenatore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rifiuto totale per Icardi | La situazione

Juventus, De Sciglio verso la conferma

Proprio per questo la soluzione più probabile, salvo nuove sorprese, è che De Sciglio resti alla Juventus. Il calciatore, 28 anni, farà parte della rosa messa a disposizione di Allegri, con il quale in bianconero ha già vinto due scudetti dal 2017 al 2019, restando anche sotto la direzione tecnica di Maurizio Sarri.