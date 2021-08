Si sta per chiudere l’avventura alla Juventus di Merih Demiral. Il centrale turco è pronto ad iniziare una nuova storia all’Atalanta. Le visite mediche

Cessione importante all'orizzonte per la Juventus che si appresta a salutare Merih Demiral. Il talentuoso centrale turco intraprenderà una nuova avventura in Serie A con la maglia dell'Atalanta, dopo aver giocato con quelle di Sassuolo e appunto Juve. Il difensore in uscita dai bianconeri andrà quindi alla corte di Gasperini che lo accoglierà presto come erede di Romero al centro della retroguardia.

Lo stesso Demiral si è sottoposto questa mattina alle visite mediche con l’Atalanta. Procedura di rito che come di consueto dovrebbe poi precedere le fasi conclusive della trattativa che porteranno alla firma con i bergamaschi. L’ex Sassuolo sbarcherà in nerazzurro con la formula del prestito oneroso (3 milioni) con diritto i riscatto la prossima estate fissato a 25 milioniper un complessivo quindi di 28 milioni.