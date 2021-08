Il giornalista di Tuttosport, Simone Togna, è intervenuto ai microfoni di CMIT TV per fare il punto sul calciomercato dell’Inter

Ai microfoni di CMIT TV è intervenuto Simone Togna. Il giornalista di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, partendo chiaramente da Lukaku: “Nuova offerta per il belga? In realtà, in maniera ufficiale, non è arrivata ma siamo certi che arriverà… Si crede che la trattativa sia più avanti di quanto si sta scrivendo. Formalmente si può considerare un calciatore del Chelsea. Una trattativa del genere, non si apre e si chiude in due giorni. Si è passati dal nulla alla fine della trattativa. Pare che Pastorello fosse in avanzate discussioni con il Chelsea, tanto che l’Inter si è trovata spaazzata ma i nerazzurri non possono dire no a questo tipo di offerte. Lukaku ora sarà sicuro di percepire lo stipendio, oltre che avrà la possibilità di vincere tutto”.

Sostituto Lukaku – “In questo momento nessuno può sapere quanto verrà reinvestito per il sostituto. Chi lo decide sta in Cina, 130 milioni non andranno tutti all’Inter. Il 5% andrà allo United, più un altro 5% nelle casse della Fifa, poi i nerazzurri devono elargire altre somme ai Red Devils ma è un discorso diverso… Bisognerà dunque capire quanto verrà stanziato sul mercato. Facendo due conti, penso che non si andrà più di 40-50 milioni ma siamo ottimisti, perché purtroppo ci sono delle priorità di bilancio.”

Idea Vlahovic – “E’ l’obiettivo numero uno ma è complicato perché Commisso è un osso duro che non vende se non alle proprie volontà. Ma mi pongo io una domanda, una società sapendo che hai 130 milioni di euro come fa ad accettare prestiti con diritto?”.

Altri big verso l’addio – “In questo mercato non credo che qualcuno possa andar via. Se vendi altri big, quasi quasi era meglio vendere l’intera squadra e si potrebbe scatenare una rivolta… Se fossi Barella o Skriniar non sarei certamente felice perché non si vede più un progetto vincente”.

Dimissioni dirigenza – “Queste voci fanno certamente riflettere e penso che ci possa essere questa possibilità. Non penso per Inzaghi, ma è un discorso diverso per Marotta, che un pensiero potrebbe farlo. Con Lukaku ci aveva messo la faccia, partendo il belga, la possibilità esiste. Ausilio è più abituato a vivere queste situazioni. Senza tutta la dirigenza sarebbe davvero un disastro per l’Inter”.

Nandez – “Dopo l’infortunio di Rog, il Cagliari pretendeva subito 5 milioni di euro del prestito. Ora con la cessione di Lukaku potrebbe cambiare tutto”.