Dopo Antonio Conte e Hakimi, è la volta di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, ad un passo dal Chelsea, può non essere l’ultimo a fare le valigie

Sono ore intense per il mondo Inter. Simone Inzaghi e tutti i tifosi sono in attesa di novità su Romelu Lukaku. Il futuro del belga, ormai, come vi stiamo raccontando da ieri, appare, però, segnato. Il centravanti ha detto sì al Chelsea e si attende solamente una nuova offerta, l’affondo decisivo, per il via libera da parte dei nerazzurri. Un’operazione chiaramente a tre cifre, che permetterà alla famiglia Zhang di incassare sui 130 milioni di euro. Alcuni di questi verranno reinvestiti sul mercato ma trovare un sostituto all’altezza di Lukaku non sarà per nulla facile.

La fuga di Antonio Conte aveva lasciato presagire un futuro nebuloso per la squadra campione d’Italia, che dopo aver perso il suo condottiero, ha dovuto salutare anche Achraf Hakimi. L’esterno classe 1998 è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione che ha visto l’Inter trionfare. Un trionfo arrivato nonostante i problemi finanziari che Marotta e tutta la società sono riusciti a tener sotto la coperta. In estate però si è dovuto far i conti con la realtà.

Come detto, dopo Antonio Conte è arrivato l’addio di Hakimi, volato a Parigi per una cifra vicina ai 60-70 milioni di euro. Il terzino marocchino non è stato ancora sostituito ma l’idea è di farlo con un acquisto in prestito con diritto di riscatto.

Ora, salvo clamorosi colpi di scena, sarà la volta di Romelu Lukaku, per una cifra praticamente doppia. L’Inter, in questi giorni, si augurava di poter ceder quei calciatori in esubero per evitare un altro addio doloroso.

Se la partenza di Lukaku dovesse concretizzarsi, Marotta e tutta la proprietà dovrà essere brava a trovare un sostituto all’altezza ma allo stesso tempo evitare una diaspora.

Calciomercato Inter, da Lautaro a Brozovic: rinnovi a rischio

La lente di ingrandimento, adesso, è chiaramente puntata su Lautaro Martinez. Il contratto dell’argentino è in scadenza il 30 giugno 2023: c’è dunque ancora tempo per riuscire a trovare un accordo ma la trattativa fatica davvero a decollare.

E’ evidente che se fosse arrivata un’offerta da capogiro per Lautaro, sarebbe stato l’altro sacrificato e non Lukaku. L’argentino piace parecchio ad Arsenal e Tottenham e anche all’Atletico Madrid ma nessuno ha pensato di mettere sul piatto quei 90 milioni di euro che sarebbero serviti. Una sua partenza, oggi, è da escludere ma la prossima estate senza il rinnovo diventerebbe realtà.

Non si muoverà nemmeno Nicolò Barella ma le sirene dall’Inghilterra continuano a suonare forte. Il Liverpool ha messo gli occhi sul centrocampista della Nazionale di Roberto Mancini. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024. Una scadenza lontana ma è evidente che serva un adeguamento per avvicinare i big nerazzurri, come Vidal, Sanchez o Calhanoglu che guadagnano più del doppio. Cifre che vorrebbe raggiungere anche Marcelo Brozovic. Per il croato non c’è più tempo, il suo accordo scade fra meno di un anno e l’addio per lui sembra davvero vicino se non dovesse essere accontentato.

Altro calciatore su cui va puntata la lente di ingrandimento è Stefan de Vrij. L’olandese è arrivato a zero, è il meno giovane della difesa e una sua partenza garantirebbe una super plusvalenza. Il contratto scade il 30 giugno 2023 e anche per lui è tempo di capire cosa fare.

L’Inter è chiamata ad abbassare il monte-ingaggi e l’idea della dirigenza nerazzurra è quella di liberarsi di quei calciatori, che hanno un importante stipendio ma che non sono proprio delle prime scelte.

Calciomercato Inter, esuberi da piazzare

Marotta dovrà essere bravo a liberarsi di elementi come Arturo Vidal (6,5 milioni) o Alexis Sanchez (7 milioni), che non sono certo dei titolari. Ma sarebbe importante anche mandare via calciatori come Andrea Pinamonti o Matias Vecino, che guadagnano molto in proporzione al loro contributo sul campo. Alla fine, però, a lasciare il nerazzurro potrebbe essere proprio l’AD ex Juventus. Ipotesi questa che sta prendendo sempre più piede in queste ore.

L’Inter dovrà dunque essere brava a limitare i danni, provando a sostituire nel miglior dei modi i partenti ma allo stesso tempo dovrà cercare di tenersi stretto gli altri campioni in rosa per evitare un ridimensionamento, che avrebbe davvero del clamoroso.