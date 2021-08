Gli utenti di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio su Twitter, non hanno alcun dubbio: dopo Lukaku, punterebbero a cedere Lautaro Martinez

Sono le ore di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è pronto a lasciare l‘Inter, per una cifra esagerata, 130 milioni di euro, per volare in Inghilterra. Il Chelsea, come vi stiamo raccontando, fa sul serio: serve l’affondo decisivo – che non dovrebbe tardare ad arrivare – per dire addio al centravanti.

La paura di molti tifosi nerazzurri, è che la partenza di Lukaku possa dar vita ad un vero e proprio effetto domino, anche per la prossima stagione.

Ai nostri utenti Twitter, la redazione di Calciomercato.it, ha chiesto su chi punterebbero in caso di ulteriore cessione illustre: il più votato – con un importante margine – è stato Lautaro Martinez. L’argentino, con il 67,3% delle preferenze, ha battuto la concorrenza di de Vrij (14,8%) e Brozovic (10,3%)