Dusan Vlahovic piace anche all’Inter per il post Lukaku, ma la Fiorentina di Commisso non è intenzionata a privarsene

L’Inter è già al lavoro per il dopo Lukaku. Zapata dell’Atalanta è il preferito, lo è anche perché Dusan Vlahovic al momento sembra essere davvero inarrivabile. La Fiorentina non vuole venderlo a prescindere se il bomber serbo rinnoverà o meno il contratto in scadenza a giugno 2023. La volontà dei viola di Rocco Commisso viene in un certo senso ‘ufficializzata’ con la presentazione delle nuove maglie avvenuta poco fa sui canali social.

Il classe 2000 è il testimonial più in evidenza delle divise della Fiorentina 2021/2022, chiaro messaggio di come il club gigliato sia deciso a puntare forte sull’ex Partizan Belgrado, nel mirino pure di Juventus, Milan, Tottenham, Atletico Madrid e Borussia Dortmund.