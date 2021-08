L’Inter alle prese con il possibile addio di Lukaku: la società si tutela e pensa alla sostituzione, con un’ultima suggestione dalla Spagna

L’Inter lavora sul mercato per cercare di allestire una rosa che possa difendere il titolo di campione d’Italia e tornare a rivestire un ruolo importante in Europa. La situazione economica del club è però deficitaria e dopo l’addio di Hakimi – ceduto al PSG – un secondo big potrebbe lasciare Milano. Il riferimento è a Romelu Lukaku, corteggiato dal Chelsea: la sua partenza costringerebbe la dirigenza nerazzurra a tornare sul mercato per uno o due centravanti.

Lukaku ha promesso fedeltà all’Inter, ma il pressing degli ultimi giorni del Chelsea rischia di non poter essere sostenuto. I ‘Blues’ sono pronti a riprendersi ‘Big Rom’ mettendo sul piatto una cifra vicina ai 120 milioni di euro. L’attaccante non farà muro ad un’eventuale cessione, ed accetterebbe la destinazione: a Londra ha vissuto gli inizi di carriera, ora tornerebbe con un peso specifico ben diverso.

L’affare è ancora da chiudere, ma intanto l’Inter pensa a come sostituirlo. L’ultima suggestione arriva dalla Spagna, con i nerazzurri che sarebbero tornati alla carica per Luka Jovic. Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, il Real Madrid ha messo alle porte il serbo e vuole trovargli una sistemazione entro la fine dell’estate. Il giocatore ha un contratto sino al 2025, ma è fuori dal progetto tecnico di Ancelotti.

Calciomercato Inter, erede di Lukaku dal Real

Il Real Madrid, si legge sul portale spagnolo, sarebbe disposto anche a cederlo in prestito con diritto di riscatto, anche se l’obiettivo è fare cassa con la sua cessione, visto che sono arrivate diverse offerte per il suo cartellino. L’Inter resta alla finestra: Jovic è un profilo che piace da tempo. Era stato sondato lo scorso anno, ora potrebbero verificarsi le condizioni per un suo approdo in Serie A. Il giocatore piace anche a Simone Inzaghi.

