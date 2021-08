L’Inter studia al dettaglio il caso Lukaku: la dirigenza si prende una pausa di riflessione e valuta i pro e i contro della sua eventuale cessione

Il tornado ‘Lukaku‘ si è ufficialmente abbattuto sulla Milano nerazzurra. L’Inter ha ricevuto dal Chelsea un’offerta milionaria per l’acquisto del centravanti che ha fatto traballare ogni certezza. Da punto fermo del nuovo corso targato Simone Inzaghi, il bomber belga potrebbe essere ‘sacrificato’ per il bene del bilancio. La trattativa non è ancora in fase conclusiva e la dirigenza riflette sui possibili pro e contro dell’operazione.

L’importanza di Lukaku nell’Inter è sotto gli occhi di tutti, in primis dei tifosi, che in massa sono accorsi sotto la sede nerazzurra per protestare contro una sua eventuale partenza: “Romelu non si tocca“. Queste voci sono arrivate sino in Cina, precisamente a Nanchino, dove è in questi giorni il presidente Zhang. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il patron – che aveva dato ordine di portare avanti la trattativa col Chelsea – ora starebbe riflettendo sul da farsi.

La cessione di Lukaku – si parla di almeno 120 milioni di euro – sistemerebbe la situazione finanziaria del club nerazzurro in un momento di crisi generale, ma non la risolverebbe del tutto. L’Inter, aggiungendo il ricavo della partenza di Hakimi, porterebbe a bilancio circa 190 milioni di euro, ai quali si aggiunge il risparmio dello stipendio del belga, attualmente di 8,5 milioni a stagione. Gli uomini di mercato nerazzurri – conti alla mano – hanno però fatto sapere che queste cifre possono essere raggiunte anche in un secondo momento, entro gennaio 2022, e senza sacrificare Lukaku.

Calciomercato Inter, tempo di riflessioni su Lukaku

La cessione di Lukaku – irrecuperabile dal punto di vista sportivo – sembra quindi non risolvere neanche la situazione finanziaria dell’Inter. La società deve valutare anche il possibile contraccolpo psicologico sulla squadra di una sua partenza: mancare la Champions League il prossimo anno sarebbe economicamente ‘imperdonabile’. Tempo, quindi di attente analisi e riflessioni.

Marco Barbaliscia