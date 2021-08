Calciomercato Juventus, il Real Madrid rifiuta Icardi | La situazione

Mauro Icardi ha ricevuto un rifiuto netto: il giocatore, dunque, può andare solo alla Juventus in questo momento

Oltre al centrocampo, la Juventus sta cercando anche nuovi colpi per rinforzare il reparto offensivo. Molto dipenderà dal futuro di Dybala, per il quale l’Inter ha effettuato un sondaggio. Ma anche da Cristiano Ronaldo, che come l’argentino ha il contratto in scadenza nel 2022. Uno dei maggiori indiziati per essere il nuovo centravanti della Juve è Mauro Icardi: per lui sembra esserci poco spazio al nuovo PSG che sta costruendo Mauricio Pochettino. E il centravanti argentino si sarebbe proposto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rivoluzione Messi: l’addio al Barcellona ‘batosta’ per Ronaldo

Juventus unica pretendente per Icardi

Secondo quanto riferito da ‘Diariogol.com‘, Mauro Icardi si è proposto al Real Madrid. Il centravanti argentino vuole andare via dal PSG, perché non farebbe parte del gruppo dei ‘preferiti’ di Pochettino. Ma il Real avrebbe detto di no. Così, resta solo la Juventus la squadra che potrebbe acquistare Maurito, che contro il Lille ha disputato una prestazione opaca, come tutta la squadra. Il Real Madrid, dunque, ha rifiutato di acquistare Icardi.