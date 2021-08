Situazione particolarmente calda in casa Inter per la vicenda Lukaku e non solo: ne ha parlato il giornalista Tony Damascelli

Sono ore particolarmente calde in casa Inter. Il club nerazzurro è alle prese con l’affare Lukaku: il belga, finito nel mirino del Chelsea, potrebbe salutare Milano. Il club campione d’Europa sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta a tre cifre e sembra intenzionato a fare di tutto per riportare il centravanti a Londra. Una situazione certamente spinosa, che fa riflettere e potrebbe portare ad un totale ridimensionamento della squadra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Delle vicende di casa nerazzurra, ha parlato anche Tony Damascelli. Il giornalista è intervenuto a ‘Radio Radio’, affermando: “L’Inter da un anno è in vendita sul mercato internazionale della finanza e non ha ancora trovato compratori a causa dell’alta esposizione debitoria”. Secondo il giornalista, Lukaku potrebbe non essere l’unico big a partire: “In Inghilterra si dice che Alessandro Bastoni finirà al Manchester City. Il gruppo Suning è in gravissima crisi, basti pensare che ha cancellato in 24 ore il Jiangsu”.