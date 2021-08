Calciomercato Atalanta, colpo Abraham | 40 milioni!

Per il dopo Duvan Zapata, l’Atalanta ha le idee chiare su chi puntare come sostituto: è Tammy Abraham, costo di 40 milioni

Con l’addio di Romelu Lukaku dall’Inter, in nerazzurro approderebbe Duvan Zapata, che è uno dei principali candidati per raccogliere l’eredità del belga. A quel punto, l’Atalanta dovrebbe acquistare un nuovo centravanti e potrebbe chiudersi il triangolo Milano-Londra-Bergamo con Tammy Abraham. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, è il centravanti inglese la prima scelta della dirigenza bergamasca, disposta a investire anche 40 milioni di euro. Sostanzialmente gli stessi che incasserebbe dalla cessione di Zapata.

Su Abraham ci sono anche diversi club inglesi come Aston Villa e West Ham, ma l’Atalanta ha la possibilità di offrire di giocare la Champions League. In più, il Chelsea preferirebbe cederlo all’estero e non in Premier League.