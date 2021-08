CMIT TV | “Milan, Ziyech in secondo piano. Incontro decisivo per Ilicic”

Intervenuto nel corso del Calciomercato Show, Sandro Sabatini ha parlato del Milan: “Mi risulta un incontro da dentro o fuori per Ilicic”

I rossoneri sono ancora alla ricerca di un sostituto per Calhanoglu, che è partito a parametro zero per l'altra sponda di Milano. Intervenuto in diretta nel corso del Calciomercato Show, il giornalista di 'Mediaset' Sandro Sabatini ha parlato del possibile colpo in entrata sulla trequarti del Milan.



Sandro Sabatini ai microfoni di Calciomercato.it: “Per la trequarti del Milan vedo Ziyech in secondo piano. Mi risulta che ci sarà un incontro da dentro o fuori per Ilicic“. Sullo sfondo, inoltre, rimane anche il possibile affare Isco con il Real Madrid. Maldini è alla ricerca del colpo giusto per l’undici di Pioli.