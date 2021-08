Serie A, riapertura stadi al 50%: il Cts decide venerdì

Serie A, Lega e Figc spingono per la riapertura al 50% effettivo: si tratta con il Governo, il Cts deciderà venerdì sulle modifiche.

Giorni caldissimi, roventi, in vista dell’inizio del campionato di Serie A. Ottenuta la riapertura degli stadi al 50%, ma non basta: con il mantenimento del metro di distanziamento, la capienza effettiva non andrebbe molto oltre il 30%. Ecco perché Figc e Lega Serie A stanno spingendo per una soluzione che garantisca la maggior riapertura possibile. Proposta una soluzione ‘a scacchiera’ sugli spalti, da stamani come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ le leghe dei campionati professionistici incontreranno il sottosegretario Valentina Vezzali per trovare un punto d’incontro. La Vezzali ha avuto ieri un primo contatto con il Cts, chiamato a decidere in settimana.

La cabina di regia è prevista per venerdì, il Cts potrebbe per quella data recepire anche alcuni emendamenti dal parlamento per aumentare la capienza al 75% degli impianti all’aperto e al 50% degli impianti al chiuso in zona bianca e senza distanziamento, ma con il solo green pass.