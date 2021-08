Inter, comunicato UFFICIALE: Eriksen ad Appiano. Gli aggiornamenti

I tifosi dell’Inter pensano costantemente alle condizioni e al futuro di Christian Eriksen. La società conferma la presenza del danese ad Appiano

L’Inter è in un momento frenetico sul calciomercato, tra le possibili cessioni pesanti, Romelu Lukaku dopo Achraf Hakimi, e i possibili sostituti che restano sul tavolo. Sullo sfondo il destino di Christian Eriksen. Dopo l’arresto cardiaco durante il match tra la sua Danimarca e la Finlandia a Euro 2020, il trequartista ex Tottenham ha vissuto settimane molto riservate, dedicandosi alla sfera privata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Oggi, dopo un po’ di tempo, arrivano nuovi aggiornamenti sul calciatore. Non decisivi per il suo futuro sul campo, ancora è troppo presto, ma intanto quest’oggi il calciatore si è rivisto ad Appiano Gentile. E’ da poco uscito un comunicato ufficiale da parte dell’Inter per aggiornare sulle sue condizioni: “Questa mattina Christian Eriksen si è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente, sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche”.

Nel comunicato si può leggere anche come proseguirà l’iter medico del trequartista: “Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano”.